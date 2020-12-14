У натуральному вираженні поставки нафтопродуктів скоротилися на 5,6%.

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 3,078 млрд дол., що на 36,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

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Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Росії склав 1,11 млрд дол. (35,9% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі - 1,09 млн дол. (35,4%), з Литви – 360,2 млн дол. (11,7%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 520,3 млн дол.

Також повідомляється, що в натуральному вираженні за одинадцять місяців в Україну було імпортовано 7,235 млн тонн нафтопродуктів, що на 5,6% менше, ніж за одинадцять місяців 2019 року (7,67 млн тонн).

Попередні показники

У 2019 році валютні витрати на імпорт нафтопродуктів в Україну скоротилися на 6,7% - до 5,315 млрд дол., тоді як у 2018 році імпорт нафтопродуктів в Україну зріс на 31% - до 5,5 млрд дол.

Ціна нафти

Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні в жовтні склала 8,45 тис.грн/тонна.

У жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Ціни на нафту 29 жовтня впали до найнижчого рівня з середини червня. Нафта продовжила різке зниження після 5%-го падіння напередодні у зв'язку з потенційним впливом відновлених блокувань на попит на нафту.

Станом на 10 грудня 2020 року фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, у листопаді 2020 року збільшилася на 6,8% у порівнянні з жовтнем, склавши 9 тис. грн за 1 тонну.

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Автор: Бредіхіна Ганна