Гірничо-металургійні підприємства України в січні-лютому 2021 року експортували залізорудну сировину (ЗРС) на 1,07 млрд дол., що на 93% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляється в митній статистиці Державної митної служби.
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При цьому в січні-лютому було експортовано 7,08 млн тонн ЗРС, частка якого в загальному обсязі валютної виручки країни від експорту склала 12,66%.
Основними покупцями українського ЗРС були Польща – 9,47% виручки, Німеччина – 10,23%, Китай-40,4%.
Що цьому передувало
Україна в 2020 році збільшила виручку від експорту залізорудної сировини на 24% - до 4,2 млрд дол.
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