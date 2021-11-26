За прогнозами МВФ, повноцінний запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол.

Україна запропонувала Росії збільшити транзит природного газу в Європу і знижку, проте вона офіційної відповіді на цю пропозицію не надала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час прес-марафону "30 питань президенту України".

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"У нас контракт до 2024 року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ми запропонували, крім контракту, також збільшити транзит, оскільки це дозволяють наші потужності. Ми запропонували знизити вартість транзиту, щоб було дешевше, ніж у всіх інших "потоків". Але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові продовжити контракт на транзит. Крім цих заяв, я нічого не чув. Предметної зустрічі між представниками не було", - зазначив Зеленський.

"Північний потік-2" і транзит газу:

За прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати"Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Автор: Богдан Слуцький