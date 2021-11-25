За останні п'ять років Україна отримувала в середньому понад $2,5 млрд на рік за транзит газу, поділилися в МВФ.

Запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40% до $1,2 млрд на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Про це йдеться у матеріалах першого перегляду програми stand by для України на офіційному сайті Міжнародного валютного фонду.

"За останні п'ять років Україна отримувала в середньому понад 2,5 млрд дол. у рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менше, ніж за попередні роки. Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, який транспортується через Україну, може ще більше знизитися, а доходи України від транзиту прогнозуються на рівні близько 1,2 млрд доларів на рік", – додали в МВФ, нагадуючи, що поточний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" завершуються у 2024 році.

Читайте такожReuters: запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до березняДовідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанія Nord Stream 2 A.G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу.

Автор: Богдан Слуцький