Європарламент закликав Україну завершити реформу й підвищити рівень дотримання законодавства ЄС.

Європейський парламент закликав Україну завершити реформу нового ринку електроенергії та рівень дотримання законодавства Європейського Союзу, оскільки на сьогодні він все ще залишається неконкурентоспроможним за стандартами ЄС.

Читайте такожВіялових відключень світла не буде: Україна відновила імпорт електроенергії з РосіїПро це йдеться в резолюції про виконання Україною Угоди про асоціацію, оприлюдненій на сайті Європарламенту.

"Новий оптовий ринок електроенергії, який почав працювати в Україні в липні 2019 року, все ще неконкурентоспроможний за стандартами ЄС. Тому настійно рекомендується Україні завершити реформу і підвищити рівень дотримання законодавства ЄС, насамперед шляхом посилення незалежності "Укренерго" і відмови від перехресного субсидування", - сказано в документі.

Також Європарламент закликав Україну модернізувати наявні електростанції, щоб вони відповідали суворим європейським стандартам охорони навколишнього середовища та безпеки.

Що цьому передувало

1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Законом передбачається впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі - на роздрібному. Це означає, що кінцевий споживач може вибирати постачальника електроенергії. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету.

Також даний закон передбачає одночасне функціонування декількох ринків: Ринок двосторонніх договорів; ринок допоміжних послуг; ринок "на добу вперед"; Внутрішньодобовий ринок; балансуючий ринок.

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Автор: Ігор Орел