За інформацією OilPoint, раніше в цьому місяці компанія вже закупила партію бурильних труб без відкритого тендеру.

Держкомпанія АТ "Укргазвидобування" має намір провести закупівлю насосно-компресорних труб поза державним електронним тендерним майданчиком Prozorro.

Про це повідомляє OilPoint, посилаючись на співрозмовників в компанії.

За словами одного з них, УГВ планує закупити трубної продукції на суму більш ніж 280 млн гривень за закритою процедурою.

"Закупівлі такого обсягу відповідно до закону про держзакупівлі мають проходити через систему Prozorro. Але цей тендер пройшов через торговельну платформу prom.ua", - зазначає співрозмовник.

З його слів, представники держкомпанії створили закритий тендер і вибірково розіслали пропозиції окремим учасникам ринку.

Раніше в цьому місяці УГВ вже закупила партію бурильних труб без відкритого тендеру, доступного для всіх гравців.

За словами співрозмовників OilPoint, зміни в Закупівельній політиці держкомпанії ініціює головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Зазначимо, що СБУ і Генпрокуратура проводили обшуки в центральному офісі "Укргазвидобування" в рамках розслідування кримінального провадження про закупівлі держкомпанії. За даними слідства, тоді підприємство придбало запчастини до насосів у ТОВ "УКРАЇНА-2000" на 51 млн гривень, що в 3-20 разів перевищило їх ринкову вартість.

OilPoint також повідомляв, що "Укргазвидобування" роздало мільярд на ремонт свердловин.

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Автор: Григорій Бондар