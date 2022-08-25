В День Незалежності особливо жорстоких обстрілів зазнала Дніпропетровщина.

Енергетики ДТЕК спільно із Збройними силами України повернули світло для 15 тисяч родин у 15 населених пунктів Дніпропетровської та Донецької областей, котрі зазнали ракетних атак у День Незалежності.

Про це йдеться в повідомленні в компанії ДТЕК.

Зокрема з дозволу військових енергетики змогли повністю чи частково повернути світло у 9 населених пунктів Донецької області. Електропостачання відновлене для 11 975 родин у Бахмутському та Краматорському районах.

"Найбільше відновлень вдалося виконати вчора у Бахмутському районі. Відновлене світло для 5,6 тисяч родин Бахмутської громади та 5,7 тисяч родин Торецької громади. Обидві громади піддаються постійним обстрілам та руйнуванням. Аналогічна ситуація і в Слов’янській громаді, де фахівці Донецькі електромережі змогли повернути світло у понад 100 домогосподарств. Ще понад 400 домогосподарств заживлені у Костянтинівській громаді", - повідомили в компанії.

В День Незалежності особливо жорстоких обстрілів зазнала Дніпропетровщина. Це призвело до пошкодження ліній електропередач у трьох районах області. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели роботу з їх відновлення щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ВСУ.

"За добу енергетикам вдалося відновити електропостачання ще у 6 населених пунктах Дніпропетровщини у Нікопольському, Новомосковському районах, а також Широківській та Апостолівській громаді у Криворізькому районі. Світло повернули у 2 865 осель жителів, що були знеструмлені через бойові дії", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.