На даний момент шість реакторів ЗАЕС зупинені. Два реактори працюють у спеціальному режимі для забезпечення теплом станції та міста Енергодар.

На тлі масштабних ракетних атак з боку Росії, в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС прозвучала серія потужних вибух.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Гроссі зазначив, що в останні дні інспектори МАГАТЕ щодня доповідали про вибухи на станції.

Відео дня

"Деякі вибухи, мабуть, відбуваються на деякій відстані від найбільшої в Європі атомної електростанції, інші - схоже, набагато ближче до самої установки. Вчора близько 10:00 за місцевим часом було чутно вісім сильних вибухів, від яких тремтіли вікна офісів на станції, сьогодні їх було більше", — сказав він.

На даний момент шість реакторів ЗАЕС зупинені. Два реактори працюють у спеціальному режимі для забезпечення теплом станції та міста Енергодар.

Ситуація на ЗАЕС і МАГАТЕ:

З 4 березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.

МАГАТЕ погодилася на пропозицію Києва розгорнути спостережні місії на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську. Представники організації будуть відстежувати ситуацію з безпекою на станціях.

Пізніше глава організації Раффаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ розширює свою місію в Україні, щоб запобігти виникненню ядерної аварії під час війни з Росією.

18 січня на Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Там постійно перебуватимуть два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.

23 січня 2023 року на всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ.

Вас також можуть зацікавити новини: