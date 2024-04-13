Будівництво одного блоку становить близько п’яти років, а його орієнтовна вартість – від п’яти млрд доларів.

У четвер, 11 квітня, "Енергоатом" розпочав на Хмельницькій АЕС проект зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse. Як повідомляє кореспондент УНІАН, на церемонії старту проекту виконувалося бетонування дренажного каналу для забезпечення стійкості греблі та забезпечення будівництва інфраструктури енергоблоків.

"Ці атомні блоки дають можливість балансувати. Це є особливою рисою саме американської технології АР1000. Сьогодні ворог б’є та знищує якраз балансуючі потужності в державі. Тому, якби ми умовно зараз мали блоки АР1000, ми могли би маневрувати в системі, відповідно виконуючи в системі важливі функції для балансування", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами голови правління "НАЕК" Енергоатому Петра Котіна, ці енергоблоки є абсолютно іншою сучасною технологією, яка є більш безпечною. "Це новий крок в напрямку до більш сучасної, безпечної та надійної енергетики. Це фактично реактор покоління ІІІ+. При тому, що інші реактори покоління ІІІ. Третій і четвертий енергоблоки, які ми зараз будуємо, вони також будуть мати ті риси, які зараз ми будемо будувати на п’ятому та шостому енергоблоках", – сказав Котін.

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Президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман відмітив, що технологія побудови цих енергоблоків є дуже компактною, що дозволяє їм займати менше місця. Крім того, їх вартість нижча у порівнянні з іншими енергоблоками.

"Щодо того, скільки це буде коштувати – це якраз наступний крок, який ми збираємося обговорювати і планувати нашу подальшу співпрацю", – сказав президент Westinghouse.

В Енергоатомі відмітили, що точні терміни будівництва залежатимуть від перебігу військових дій в Україні, однак, відповідно до розрахунків, в мирних умовах термін будівництва одного блоку становить близько п’яти років, а його орієнтовна вартість складає від 5 млрд доларів.

"Загалом заплановано, що ці енергоблоки будуть експлуатуватися на 60 років. Але ми можемо вас запевнити, що доступна електроенергія буде на століття наперед", – заявив Фрагман.

Нові енергоблоки на ХАЕС

У 2020 році президент України Володимир Зеленський під час візиту на Хмельницьку атомну електростанцію заявив, що держава не повинна позбавлятися від найдешевшої електроенергії в країні – атомної. Тому необхідно завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

17 грудня 2023 року НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС.

25 січня 2024 року міністр енергетики України Германа Галущенко заявив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох атомних реакторів на Хмельницькій АЕС вже цього року. Тоді повідомлялося, що два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії. Інші два – використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

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