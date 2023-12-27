Обладнання для реактора мають поставити в Україну не пізніше 30 листопада 2027 року.

Україна закупить реактор американської компанії Westinghouse для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС за 437,5 млн доларів. Це випливає з оголошення "Енергоатома" у системі Prozorro.

Угода про закупівлю обладнання, маршрутний лист та переддоговірне листування з американським виробником Westinghouse Electric Company LLC має гриф "Комерційна таємниця", тому деталі угоди не розголошуються. Однак, згідно з оголошенням "Енергоатома" у системі Prozorro, реакторна установка АР1000 коштує 437,5 млн доларів або 16,4 млрд грн за поточним курсом.

Westinghouse Electric Company LLC має поставити обладнання для впровадження ядерної установки в Україні не пізніше 30 листопада 2027 року.

Відео дня

Новий енергоблок на ХАЕС

Як писав УНІАН, у 2020 році президент Зеленський заявляв, що Україна повинна за п'ять років добудувати Хмельницьку АЕС. На його переконання, держава не повинна втрачати виробництво найдешевшої електроенергії в країні – атомної.

17 грудня 2023 року НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та укладених між НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: