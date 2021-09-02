Україна і Сполучені Штати Америки продовжують виступати проти будівництва і запуску газопроводу "Північний потік-2".

Президент США Джозеф Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

Про це глава Української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні після переговорів з президентом США, повідомили в прес-службі ГОП.

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Під час переговорів обговорювалися загрози від реалізації проекту "Північний потік-2".

За словами Зеленського, Україна отримала важливі гарантії від Байдена щодо того, що у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Російської Федерації або інших сторін проекту Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти "Північного потоку-2".

"Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога, хоча це складне питання", – підкреслив глава держави.

Переговори Зеленського і Байдена:

Переговори Зеленського і Байдена відбулися 1 вересня у Вашингтоні.

За їх результатами було оприлюднено спільну заяву зі стратегічного партнерства України і США, в якій, серед іншого, зазначалося, що Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який вважають загрозою для європейської енергетичної безпеки.

Також США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, в тому числі шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу припинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його самостійно.

Автор: Вікторія Токарєва