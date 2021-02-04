Джерела в уряді розповідають про декілька можливих сценаріїв, один з яких передбачає подорожчання струму майже у два рази.

У квітні 2021 року в Україні очікується черговий етап підвищення тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, з посиланням на джерело в Кабміні.

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Як пише видання, джерела в уряді розповідають про декілька можливих сценаріїв, один з яких передбачає подорожчання струму майже у два рази для тих, хто використовує понад 300 кВт*год на місяць.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, перегляд тарифів готують вже з 1 квітня.

Разом з тим, голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко, посилаючись на власні джерела, каже: з 1 квітня тариф на перші 300 кВт*год міняти не будуть, а за кожен наступний доведеться платити вже 3,42 грн.

За словами Попенка, подорожчання відбувається тому, що на плечі громадян хочуть перекласти борги за зеленими тарифами, які зараз накопичилися вже в розмірі 15-20 млрд грн.

"В Україні дефіцит бюджету і на нас намагаються перекласти борги зелених інвесторів. Коли в Україну масово прийшли зелені інвестори, їм встановили найвищий тариф. Зараз потрібно з ними розраховуватися. Ми одночасно вбиваємо дешеву атомну електроенергію і змушуємо державу купувати найдорожчу електроенергію в Європі. У держави грошей немає і вона підіймає нам з вами тарифи", - заявив Попенко.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 разів.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

3 лютого 2021 року "Нафтогаз" домовився з компаніями про пільгову ціною на газ для населення.

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Автор: УНІАН