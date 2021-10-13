Слідча суддя відмовила у задоволенні скарг на закриття прокурором Демківим відповідної справи.

Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати вчергове закриту справу "Роттердам+".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла слідча суддя Катерина Широка.

"Відмовити у задоволенні скарг (на закриття справи - УНІАН)..." - зазначила суддя.

Відповідне рішення можна оскаржити до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня оголошення повного тексту ухвали.

Справа по "Роттердам +": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року Вищий антикорупційний суд поновив слідство у справі "Роттердам+", вперше закрите прокурором САП Віталієм Пономаренком.

21 січня 2021 року прокурор Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". Згодом розслідування справи поновили.

9 квітня прокурор втретє закрив справу "Роттердам+". Однак пізніше його рішення скасував в.о. голови САП Максим Грищук.

У НАБУ неодноразово закликали генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити прокурора.

5 травня Венедіктова змінила старшого групи прокурорів та призначила ним Дениса Демківа.

20 травня Демків учетверте закрив справу "Роттердам+".

Довідка УНІАН. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), а представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Вовка оголошено у міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно арештував Вовка та Бутовського, який також переховується від слідства.

Автор: Антоніна Доломанжи