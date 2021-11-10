Бізнес чекає на різкий скачок цін на нафту.

Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузеві дані показали різке падіння нафти у США минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Вартість бареля січневої нафти марки Brent становить станом на 7:00 ранку за Гринвічем 85,22 доларів, піднявшись на 44 центи або 0,5% після зростання на 1,6% у вівторок.

Вартість на нафту грудневої марки WTI у США зросла на 16 центрів або на 0,2% до 84,31 долара за барель.

Читайте такожЕксперт відповів, чи варто чекати падіння цін на газПід час попередніх торгів обидва еталони досягли найвищого рівня починаючи з 26 жовтня, чому сприяло скорочення світових запасів нафти останні кілька місяців.

Запаси сирої нафти у США за тиждень (до 5 листопада) зменшилися на 2,5 мільйона барелів.

"Постачання обмежене, оскільки ОПЕК дотримується політики обмеження постачання. Зростання авіаперевезень також підтримує попит на нафту", – наголосив Автар Санду, старший менеджер із сировинних товарів компанії Phillip Futures у Сінгапурі.

Ринок чекатиме щотижневих даних про запаси від Управління енергетичної інформації, щоби дізнатися, чи підтвердить воно скорочення запасів сирої нафти.

Гендиректор Vitol Group Рассел Харді зазначив, що попит на нафту повернувся до докарантинного рівня. У першому кварталі 2022 року, на його думку, попит може навіть перевищити рівень 2019 року.

"Імовірність різкого скачка до 100 доларів за барель очевидна", – сказав він.

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Автор: Яна Ставська