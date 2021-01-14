Природний газ і паливні гази нафтопереробного заводу будуть перетворені на водень з низьким вмістом вуглецю.

Великобританія має намір створити виробничий хаб, який буде щорічно виробляти 3 ТВт-год низьковуглецевого водню.

Про це повідомляє petrolplaza. Як пише видання, компанії Essar і Progressive Energy об'єднали зусилля для створення спільного підприємства з виробництва низьковуглецевого («блакитного») водню на нафтопереробному заводі Essar Stanlow в порту «Елсмір» (Чешир).

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Підприємство буде виробляти водень на НПЗ для використання у всьому регіоні Хайнет. Він забезпечить Essar Oil UK «блакитним» енергоносієм, необхідним для декарбонізації власних енергетичних потреб. Крім того, СП сприятиме створенню водневої економіки в північно-західній Англії та північно-східному Уельсі.

Природний газ і паливні гази нафтопереробного заводу будуть перетворені в водень з низьким вмістом вуглецю. В ході цього процесу діоксид вуглецю буде безпечно вловлюватися і надалі зберігатися на морі в підземних резервуарах ліверпульської затоки.

Центр виробництва водню буде поставляти чисту енергію промисловим об'єктам, розташованим в низьковуглецевому кластері HyNet. Крім того, водень буде використовуватися для заправки автобусів, поїздів і вантажних автомобілів, обігріву житлових будинків і генерації електроенергії під час простою сонячних і вітряних електростанцій.

План

Очікується, що починаючи з 2025 року хаб буде щорічно виробляти 3 ТВт-год низьковуглецевого водню. Потім потужність об'єкта буде збільшено до понад 9 ТВт-год, що еквівалентно енергії, використовуваної для опалення всього будинку. Загальні інвестиції в будівництво двох виробничих хабів складуть близько £750 млн.

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Автор: УНІАН