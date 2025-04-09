Енергетична галузь працює над тим, аби стабільно пройти пікові навантаження в літній період.

Літній період може пройти без проблем з енергопостачанням, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу за підсумками осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

"Все залежить від військової ситуації. Чи будуть атаки, чи не будуть атаки на енергосистему. Питання, як далі розвиватимуться перемовини про перемир’я в енергетичній сфері. Насправді спрогнозувати це складно", - сказав він.

За словами міністра, якщо ситуація залишатиметься стабільною з точки зору обстрілів, енергосистема зможе пройти літо без критичних навантажень.

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"Ми плануємо спокійно пройти це літо. Але, знову ж таки, навіть якщо будуть обстріли, важливо, в якому масштабі. Я завжди наголошую на цьому, тому що передбачити обстріли дуже складно. Навіть ті удари, які були цієї зими, вони кардинально відрізнялися від попередніх", - розповів Галущенко.

Він підкреслив, що енергетична галузь працює над тим, щоб стабільно пройти піки навантаження, які традиційно виникають у літній період через зростання температур.

"Спільними зусиллями всієї галузі ми готуємось до стабільного проходження піків навантаження, які дійсно завжди є влітку при підняті температури", - додав міністр.

Ситуація в енергосистемі - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українці платитимуть за світло у квітні 2025 року. Згідно з постановою Кабінету міністрів №632, загальний тариф на електроенергію становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас власники трьохзонних лічильників платитимуть за світло за іншим тарифом.

8 квітня енергетична компанія "Укренерго" відреагували на останні новини, опубліковані низкою ЗМІ та Telegram-каналів щодо ймовірного повернення відключень світла, наголосивши, що поширювана інформація є недостовірною.

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