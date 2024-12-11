У міністерстві зазначили, що будуть робити все, аби цих графіків не було.

Українці будуть змушені жити з графіками відключень світла щонайменше до весни. Такий прогноз висловив заступник міністра енергетики Роман Андарак в коментарі для "Новини.LIVE".

"Ми намагатимемося зробити так, щоб цих графіків не було. Для цього є можливість, є перспективи, працюємо над ремонтом, нам допомагають партнери, приїде додаткове устаткування, якщо не стрілятимуть", - зазначив він.

Андарак наголосив, що нещодавно була потужна атака на генерацію східної частини України, тому графіки відключень світла поки не будуть скасовані.

"Намагаються мої колеги відновити, відремонтувати в тій мірі, в якій це все можливо, але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви і їх не видаємо з системи, система працює по максимуму, ми маємо збирати все, що є. По мірі ремонтів, по мірі введення додаткових об'єктів генерації, чи то традиційна генерація, чи то розподілена генерація, чи то ефективно впроваджена, звісно, всі відключення будуть зменшуватись, але не хочу дуже особливо прогнозувати, запобігати, тому що ці обстріли непередбачені, у нас ще тривала зима попереду, треба запастися стійкістю", - зазначив заступник міністра енергетики.

За його словами, російські окупанти цілеспрямовано б'ють по слабких місцях енергосистеми, аби завдати українцям максимальної шкоди.

Ситуація з енергетикою в Україні

Раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, які міста України будуть найвразлівішими в -10 градусів. За його словами, з найменшою кількістю світла можуть опинитися споживачі Києва, Харкова, Одеси, а також Львова.

Також повідомлялось, що з січня 2025 року в Україні планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла для уніфікації та справедливого розподілу обмежень. Це означає, що Міненерго має намір упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.

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