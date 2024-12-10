В "Укренерго" розповіли про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 11 грудня цього року.

У середу, 11 грудня, впродовж дня час і обсяг обмежень будуть застосовуватись як для побутових так і промислових споживачів.

В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів графіки діятимуть із 07:00 до 22:00. "Для побутових споживачів: 07:00 – 08:00 — одна черга відключень; 08:00 – 20:00 — дві черги відключень; 20:00 – 22:00 — одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу відключення будуть так само з 07:00 до 22:00.

Відео дня

В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Там додали, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - звернулись до українців у компанії.

Ситуація з енергосистемою в Україні

РФ робить усе можливе, щоб повністю зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерти зазначили, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

Нагадаємо, крайнього масованого удару, в тому числі й по енергооб'єктах, росіяни завдали 28 листопада.

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