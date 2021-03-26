У компанії зазначили, що 56 підприємств теплоенергетики не виплатили "Нафтогазу" 820 млн грн за газ на квітень.

Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стійке проходження опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України".

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Зазначається, що станом на 25 березня 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодну з вимог для отримання газу в рамках спецзобов'язань. Для постачання газу у квітні ці компанії мають заплатити понад 820 млн грн.

"Нафтогаз" завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить в нього місцеве підприємство ТКЕ", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, щоб убезпечити своїх клієнтів і успішно відпрацювати весь опалювальний сезон, виробники тепла мають виконувати обов'язкові умови постачання газу, передбачені постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 року №867.

"Нафтогаз" закликає тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах, привести свої розрахунки до належного рівня.

"Забезпечення теплом українців в опалювальний сезон - важливе завдання. Тому група "Нафтогаз" максимально йде назустріч всім зацікавленим сторонам і очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до їх зобов'язань", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Перед початком опалювального сезону "Нафтогаз України" заявляв, що через критичні борги підприємств теплоенергетики старт опалювального сезону знаходиться під загрозою в багатьох населених пунктах країни.

Станом на початок жовтня 2020 року борг підприємств теплокомуненерго та теплоелектроцентралі за газ перед НАК "Нафтогаз України" становив 43,5 млрд грн.

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Автор: Бредіхіна Ганна