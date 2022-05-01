В ході нещодавніх попередніх переговорів щодо введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Німеччини підтримав плани Євросоюзу щодо введення ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними агентства, в ході нещодавніх попередніх переговорів про введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

Проти введення ембарго виступають:

Угорщина,

Австрія,

Словаччина,

Іспанія,

Італія,

Греція.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Європейський союз заявив про необхідність санкцій проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження торкнуться енергетичного сектора РФ.

30 квітня з'явилася інформація про те, що нафтове ембарго ЄС проти РФ може запрацювати до кінця року.

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