В Офісі президента вважають, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що на Росію чекає небачена бідність в разі запровадження ембарго на енергоносії.

Про це повідомив радник керівника ОП у Twitter.

"Запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу. Відмова від російської нафти – це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу. То ж світ не може собі дозволити залежати від неї", - заявив Подоляк.

"Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок – бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила", - додав радник.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку шостого пакету санкцій проти РФ, який має включати ембарго на нафту.

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