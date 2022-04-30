ЄС планує запропонувати заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження.

Євросоюз, який наступного тижня анонсує шостий пакет санкцій проти РФ, планує відрізати Сбербанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що ЄС планує запропонувати заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження.

ЄС також буде домагатися того, щоб більше банків з Росії та Білорусі були відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT, у тому числі ПАТ "Сбербанк".

Рішення про нові санкції може бути ухвалене вже наступного тижня на засіданні послів блоку.

Інші варіанти, які обговорювалися для скорочення доходів Росії від нафти, включали обмеження цін, спеціальні механізми оплати та тарифи. Білорусь буде включена до пакету за її роль у допомозі російському вторгненню, у тому числі виступаючи як плацдарм для військ на початку наступу.

Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості,. Також може бути схвалено більше індивідуальних санкцій, зокрема на військових чиновників, магнатів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Деякі країни-члени також наполягають на посиленні існуючих обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, Європейський союз продовжує розробляти шостий пакет санкції проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження можуть торкнутися енергетичного сектора РФ.

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