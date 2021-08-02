За словами Уманського, підвищення тарифів на опалення може спровокувати кризу.

В Україні у зв'язку із зростанням тарифів на газ опалення подорожчає на 40-70%.

Таку думку в Facebook висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"НАК "Нафтогаз" примусово підвищив ціну на газ. Уряд йому в цьому не заважає. Подорожчання газу тягне за собою підвищення вартості теплової енергії на 40-70%, залежно від регіону", - зазначив експерт.

За словами Уманського, підвищення тарифів на опалення може спровокувати кризу.

"Центральна влада удає, що вона нічого не може зробити. Мовляв, "у нас децентралізація". Єдине, що вона не заважає регіонам встановлювати будь-яку ціну на опалення. Мовляв, хочете - підвищуйте на 70%, а не хочете - можете залишити тарифи незмінними. А різницю, яка виникне, компенсувати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це справжня криза. Він обов'язково завдасть нищівного удару або по мільйонах пересічних громадян", - зазначив економіст.

За словами експерта, у разі зростання тарифів, люди просто перестануть оплачувати комунальні платежі.

"Ціна на газ з 2013 року зросла більш ніж в 10 разів. Разом з нею росли тарифи на опалення. Вже минулої зими ціна для більшості населення перебувала на межі. Якщо вона зросте ще на 70%, то опалювальний сезон 2021-2022 перетвориться на гуманітарну катастрофу. Або люди просто перестануть платити (уряд вже готує для них "сюрприз" у вигляді примусового списання коштів і продажу майна)", - підкреслив економіст.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Автор: Олена Коваленко