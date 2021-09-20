Ціна блакитного палива підвищилась до майже 900 дол. за тис. кубометрів.

Спотові ціни на газ в Європі, після тимчасового зниження, відновили рекордне зростання і сягнули майже 73 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані на биржі ICE Futures.

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Таким чином, на 20 вересня ціна жовтневого ф'ючерса за індексом голландського TTF наблизилась до позначки 900 дол. за тисячу кубометрів.

При цьому ще 20 серпня вартість газу була нижче 40 євро за мегават-годину (495 доларів за тис. куб. м), тобто за місяць вона зросла майже вдвічі.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, спричинені дефіцитом пропозиції.

Що чекає Україну:

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни... йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів. Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 вересня, досягла 23 грн за кубометр.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерса на європейській біржі сягнула нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

Автор: Ганна Бредіхіна