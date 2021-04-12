Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 3 по 10 квітня скоротилися на 1,8% - до 15,6 млрд кубометрів.
Про це свідчать дані Державної компанії «Оператор ГТС».
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Станом на 10 квітня запаси газу в ПСГ на 2% менше, ніж на аналогічну дату минулого року (15,9 млрд куб.м). При цьому українські газові сховища заповнені на 50%.
Що цьому передувало
Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня минулого року становили 15,808 млрд куб. м.
28 жовтня 2020 року українські газові сховища перейшли в режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.
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