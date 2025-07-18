Відставання від запасів 2024 року продовжує скорочуватися.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 мільярдів кубометрів, однак вони залишаються найнижчими щонайменше за останні 12 років. Про це повідомляє Expro.

Аналітики констатують, що у порівнянні з минулим роком у сховищах наразі зберігається на 13,9% або на 1,45 млрд кубометра менше газу. Однак відставання від 2024 року продовжує скорочуватися.

За даними видання, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, з початку липня до українських ПСГ закачано понад 940 млн кубометрів природного газу, що в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За підсумками липня до газосховищ планується закачати 1,7 мільярда кубометрів "блакитного палива".

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"Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у липні складає 55,4 млн кубометрів, на 23% більше, ніж у червні. Збільшення обсягів закачування газу до сховищ у липні пов’язано зі зростанням обсягів імпорту – до 26,8 млн кубометрів на добу", – зазначає видання.

Загалом від початку цьогорічного сезону закачування газу (17 квітня) сховища поповнилися на понад 3,5 млрд кубометрів природного газу, що в 1,5 раза більше, ніж за цей же період минулого року.

Запаси газу в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець червня 2025 року запаси газу в підземних газосховищах перевищили 8 мільярдів кубометрів, але вони залишалися найнижчими за останні 11 років.

Запаси газу навесні 2025 року сягнули критичного рівня. Енергетичний експерт Олександр Харченко тоді констатував, що з газосховищ "вже нема чого піднімати"

Однак з того часу завдяки додатковому імпорту "блакитного палива" запаси газу у сховищах зросли, і ексміністр енергетики Герман Галущенко висловлював впевненість, що газу на опалювальний сезон вистачить.

За підрахунками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для проходження опалювального сезону, в газосховищах повинно бути щонайменше 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

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