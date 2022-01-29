Показник цього року на 15,7 п.п. нижчий, ніж в середньому за останні п'ять років на кінець січня.

Європейські підземні сховища газу (ПСГ) заповнені тільки на 39,65%.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заповненість європейських сховищ опустилася нижче 40% вперше так рано з початку року. Показник цього року на 15,7 п.п. нижче, ніж в середньому за останні п'ять років на кінець січня.

У європейських сховищах залишається близько 42,8 млрд куб.м газу. Це на 15,9 млрд куб.м менше, ніж було у 2021 році.

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Найменше заповнені ПСГ Австрії (23,26%), Нідерландів (27,49%) і Болгарії (32,92%). У Великобританії сховища заповнені на 67,2%, у Німеччині — на 38%, в Італії — на 50,9%, у Франції — на 37,4%.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Ситуація з газом в Європі: