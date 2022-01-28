Газосховища мають обсяг 33 мільярди кубічних метрів, з яких Україна використовує, як правило, близько 20-24 мільярдів.

Українські підземні газові сховища не використовуються на повну потужність, тому їх можна перетворити на своєрідний "газовий сейф" для європейських компаній і європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українські газосховища мають обсяг 33 мільярди кубічних метрів, з яких ми використовуємо, як правило, близько 20-24 мільярдів, іноді це може бути трошки більше. У будь-якому випадку ми наші газосховища ми можемо використовувати, як газовий сейф для європейських компаній, європейських країн. Вже зараз іноземні компанії тримають частину цього газу в режимі митного складу на території України, але ми будемо вести переговори з нашими європейськими партнерами, щоб цей процес став більш системним", - сказав він.

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Також він додав, що такий газовий фонд зможе стабілізувати можливі енергетичні кризи, на зразок того, який ми бачимо сьогодні.

"Укртрансгаз":

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб.м. підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію. 100% акцій "Укртрансгазу" перебувають у власності НАК"Нафтогаз України".

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Ситуація з газом в Європі: