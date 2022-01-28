На даний момент в українських підземних газових сховищах близько 11,5 мільярдів кубічних метрів блакитного палива.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На цей момент у нас в сховищах газу близько 11,5 мільярдів кубічних метрів. За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу в першому кварталі 2022 року", - сказав він.

За словами прем'єра, він також очікує, що "Нафтогаз" цього року переломить тренд по падінню видобутку, який почався з 2018 року.

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"Це один з головних показників ефективності, які ми ставимо перед керівництвом державної компанії "Нафтогаз", - сказав він.

Також він додав, що ТОВ "Оператор ГТС України" домовився про продовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня цього року, що дозволить збільшити можливості для закачування газу на наступний опалювальний сезон.

"З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу в Україну майже на 30%, тепер їх загальний обсяг становить близько 35 мільйонів кубічних метрів на добу", - сказав він.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: