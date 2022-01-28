Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На цей момент у нас в сховищах газу близько 11,5 мільярдів кубічних метрів. За рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу в першому кварталі 2022 року", - сказав він.
За словами прем'єра, він також очікує, що "Нафтогаз" цього року переломить тренд по падінню видобутку, який почався з 2018 року.
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"Це один з головних показників ефективності, які ми ставимо перед керівництвом державної компанії "Нафтогаз", - сказав він.
Також він додав, що ТОВ "Оператор ГТС України" домовився про продовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня цього року, що дозволить збільшити можливості для закачування газу на наступний опалювальний сезон.
"З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу в Україну майже на 30%, тепер їх загальний обсяг становить близько 35 мільйонів кубічних метрів на добу", - сказав він.
Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.