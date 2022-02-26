Міністерство енергетики не планує жодних відключень електроенергії.

Про це під час ефіру на телеканалі "Рада" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ніяких відключень не планується. Більш того, немає ніяких підстав для відключень. Ми можемо говорити про те, що відключення відбуваються, коли не вистачає ресурсу. Ті відключення, які зараз відбуваються, це, на жаль, наслідок військових дій з боку наших сусідів. І ми намагаємось максимально швидко, навіть під обстрілами, навіть ціною життя енергетиків, такі відновлення робляться", - сказав він.