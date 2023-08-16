Банки перестраховуються через санкції проти Росії, яка окупувала частину українських територій.

Британські компанії бояться торгувати з Україною через ризик закриття банківських рахунків. Таким чином, банки перестраховуються через санкції, впроваджені проти Росії, оскільки частина українських територій тимчасово перебуває під російською окупацією.

Як повідомляє видання Politico, банки заявляють, що операції з непідконтрольними українському уряду регіонами є складними, через що можуть виникати затримки під час перевірки, а тому вони обмежують операції з усіма українськими компаніями.

Банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами, через занепокоєння російськими санкціями та відмиванням грошей, попередили керівники бізнесу.

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Видання ознайомилося з листом співголови Британсько-української торговельної палати (BUCC) Бейта Томса до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта. Томс у листі зазначив, що британські фірми все більше "бояться торгувати з Україною з Великої Британії через ризик закриття банківського рахунку".

"Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку", — написав Томс.

За його словами, банки зазвичай відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною.

Зазначається, що банки наполягають на тому, що вони повинні дотримуватися своїх зобов’язань, у тому числі тих, що стосуються дотримання санкцій Заходу щодо Росії, яка зараз окупує частину України. Операції з непідконтрольними уряду регіонами України є складними, стверджують банки.

"Якщо торгівля зі Сполученого Королівства з Україною буде неможливою для МСП (малих і середніх підприємств), економіки Великої Британії та України постраждають, що зашкодить здатності України фінансувати свою оборону та зробить Україну ще більш залежною від зовнішньої допомоги", — попередив Томс.

У листі Томса зазначається, що "кілька десятиліть тому" Україна була визначена британськими банками як "ризикована юрисдикція для ведення бізнесу їхніми клієнтами", але "відтоді Україна значно покращила своє верховенство права".

У Британсько-українській діловій раді підтвердили цю проблему. Представник організації Джеймс Уоткінс зазначив, що втручання банків Сполученого Королівства "мають великий вплив на всіх, хто докладає зусиль, аби підтримати Україну в цей травматичний для країни період".

Антиросійські санкції

У серпні 2023 року уряд Британії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, а також проти ряду фізичних осіб й компаній Білорусі, Ірану та інших суб'єктів, які допомагають режиму. Їх підозрюють у співпраці з Москвою у питанні постачання західної зброї для війни в Україні. Згідно із заявою глави МЗС Британії Джеймса Клеверлі, обмеження торкнулися 25 фізичних осіб і компаній.

Так, у "чорному списку" - іранська компанія Paravar Pars, а також особи, які беруть участь у дослідженнях і розробці дронів для Корпусу вартових ісламської революції. Також Британія ввела санкції проти білоруського підприємства "Гомельський радіозавод" і ряду оборонних організацій, пов'язаних з виробництвом і поставками техніки, які допомагали РФ вести війну проти України.

Крім цього, в список потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International у зв'язку з незаконним експортом мікроелектроніки на територію РФ. За допомогу РФ покарали і дубайську компанію Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC - вона сприяла постачанню дронів і компонентів для зброї.

Також Британія ввела індивідуальні санкції проти ряду осіб.

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