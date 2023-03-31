Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Чехії затримала шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян Євросоюзу.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад 1 тис. мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

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Зазначається, що у ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника.

Крім того, як поінформували в спецслужбі, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них - громадяни Білорусі.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною. Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток", - йдеться в повідомленні.

Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).

Наразі суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Інші затримання шахраїв

Як повідомляв УНІАН, в колонії на Рівненщині викрили шахраїв, які виманювали гроші в родичів зниклих українських військових. У відкритих профільних групах в соцмережах вони знаходили інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон. Тоді шахраї дзвонили до рідних та, представляючись військовими, пропонували інформацію про зниклих близьких та сприяння у їх поверненні.

А нещодавно в Києві правоохоронці викрили злочинців, які заволодівали грошима громадян під виглядом збору коштів на потреби постраждалих від війни дітей. У такий спосіб шахраї привласнили понад 10 млн грн.

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