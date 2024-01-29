Рада Європейського союзу продовжила дію санкцій проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2024 року. Про це повідомляється у прес-релізі законодавчого органу.
"Поки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, введені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно", - йдеться в заяві.
Як запроваджували санкції
Євросоюз запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року, суттєво розширивши їх після лютого 2022 року. Останній на сьогодні, 12-й пакет обмежувальних заходів, Європейська Рада ухвалила 18 грудня минулого року.
Санкції торкаються різних аспектів, пов'язаних з технологіями, промисловістю, торгівлею, фінансами, транспортом та предметами розкоші.
Вже скоро ЄС повинен ввести новий, 13-й пакет обмежувальних заходів. Вони торкнуться великої кількості фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із вторгненням в Україну. Пакет планують схвалити до 24 лютого.
Крім Євросоюзу, активний санкційний тиск на Росію чинять і США. У січні вони запровадили нові обмеження, пов'язані з російською нафтою. Ці санкції торкнулися трьох компаній і трьох нафтових танкерів. США сподіваються, що такі заходи дозволять удвічі скоротити доходи РФ від продажу нафти та газу до кінця цього десятиліття.
Наскільки досяжна ця мета - питання відкрите. За даними аналітичної організації CREA, оприлюдненими наприкінці року, Росія за час війни отримала від продажу нафти, природного газу та вугілля приблизно 550 млрд євро.