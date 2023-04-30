Російський підрозділ Auchan підозрюють у створенні та використанні корупційних схем.

Російська дочірня компанія Auchan стала об'єктом розслідування у Франції за підозрою в корупції. Звинувачення стосуються підкупу іноземної посадової особи.

Як повідомляє французьке видання Challenges, розслідування веде фінансова прокуратура Франції. Повідомляється, що слідство не спрямоване проти групи Auchan, яка "є потерпілою у цій справі і залишає за собою можливість стати цивільним учасником справи".

Розслідування почалося після публікації статті в газеті Les Echos, де з посиланням на колишнього юриста російського підрозділу Олексія Жаркова повідомлялося про існування корупційної схеми в російській філії групи.

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"Менеджери із закупівель організовують корупційну схему через сфальсифіковані конкурси, штучне підвищення цін, заохочення за просування продукції та інші порушення у відділі якості та фінансового контролю, зокрема щодо відповідності", - заявив Жарков.

Серед заслуханих як свідків - генеральний секретар групи, її директор з міжнародної безпеки та колишній директор з безпеки російського філії.

В Auchan спростували слова Жаркова, заявивши, що він намагався привернути увагу преси після того, як його контракт не подовжили у 2019 році.

Auchan в Росії

У березні 2022 року французький Auchan Holding заявив, що не має наміру йти з Росії, нібито піклуючись про робочі місця.

17 лютого 2023 року Insider, Le Monde і Bellingcat опублікували розслідування про те, що Auchan поставляє товари окупантам на фронті і допомагає Путіну з мобілізацією.

Після виходу матеріалу французький Auchan Retail заперечувала, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України.

23 лютого 2023 року стало відомо про те, що французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни. Повідомлялось, що мережа гіпермаркетів після вторгнення РФ в Україну продовжила працювати на російському ринку, сприяла мобілізації до лав окупаційної армії та постачала товари загарбникам.

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