Мінімальна кількість людей володіє величезним капіталом, що робить їх багатшими за 95% усього населення планети.

Стало відомо, що всього 1% населення Землі володіє більшими статками, ніж 95% людей на планеті разом узяті.

На частку 3 тисяч найбагатших сімей припадає 13% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), ідеться у звіті Всесвітнього руху з боротьби з нерівністю Oxfam. Сума становить 14 трильйонів доларів, хоча ще 1987 року така сама кількість сімей володіла лише 3% ВВП.

Як повідомляється, аналіз було проведено на основі даних швейцарського глобального фінхолдингу UBS перед щорічними дебатами ООН.

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У звіті також зазначено, що "країни Глобального Півдня" (Азія, Африка, Латинська Америка і Карибський басейн) володіють лише 31% світового багатства, хоча в зазначених областях проживає 79 відсотків населення Землі.

1% найбільших компаній (BlackRock, State Street і Vanguard) володіє практично половиною всіх світових фінансових активів (43 відсотки).

"Останніми роками надбагаті й могутні корпорації використовували свій величезний вплив, щоб підірвати зусилля з розв'язання основних світових проблем, як-от боротьба з ухиленням від сплати податків і забезпечення доступності вакцин від COVID-19 для всього світу", - заявив виконавчий директор Oxfam Амітабх Бехар.

Він зазначив, що протягом останніх років великі фармацевтичні компанії чинять опір спробам зруйнувати їхні монополії на технології вакцини проти COVID-19, щоб розблокувати постачання. Монопольний контроль над виробництвом вакцин був дуже прибутковим під час пандемії.

Лише 2021 року сім найбільших виробників отримали близько 50 мільярдів доларів чистого прибутку від продажу вакцин проти COVID-19, що призвело до величезних виплат багатим акціонерам і появи нових "вакцинних" мільярдерів, ідеться у звіті.

Поради багатих людей

Раніше УНІАН повідомляв, що про мільярдера Марка К'юбана, який пояснив, що таке успіх. Він зазначив, розмір банківського рахунку - це не головне.

"Для мене визначення успіху - це прокидатися вранці з посмішкою на обличчі, знаючи, що день буде чудовим. Я був щасливий і почувався успішним, коли був бідний, жив із шістьма хлопцями в трикімнатній квартирі та спав на підлозі", - зазначив Кьюбан.

Крім того, Воррен Баффет назвав одну деталь, яка визначає успіх чи невдачу в житті. За його словами, це любов. Це ті стосунки, які вдалося побудувати.

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