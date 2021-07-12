Указ президента США спрямований на заохочення конкуренції в економіці.

Президент США Джо Байден підписав виконавчий указ, що спрямований на припинення антиконкурентної практики з боку техногігантів, у сфері праці та багатьох інших секторах.

Він містить низку ініціатив, спрямованих не лише на технокомпанії, а й на охорону здоров'я, сільське господарство й банки, пише НВ із посиланням на CNBC.

"Капіталізм без конкуренції - це не капіталізм. Це експлуатація", - зазначив Байден.

Відзначається, що указ містить 72 дії та рекомендації, і залучає більше десятка федеральних агентств.

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Зокрема, в документі йдеться про такі ініціативи:

Заклик до Федеральної торгової комісії (FTC) "оскаржити попередні погані злиття", які були дозволені попередніми адміністраціями;

Заохочення Федеральної комісії зі зв’язку до відновлення правил "мережевого нейтралітету", які були скасовані при адміністрації Трампа;

Заклик до FTC заборонити обмеження на ліцензування професій;

Звернення до комісії зі зв’язку США з проханням заборонити ексклюзивні угоди між орендодавцями та провайдерами широкосмугового доступу до інтернету.

Також указ містить низку ініціатив у сфері охорони здоров'я, і ініціативу створення Ради з конкуренції Білого дому.

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Автор: Олександр Топчій