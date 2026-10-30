З криптобіржі Binance викрали $6,3 мільярда за 20 хвилин: що відомо про атаку

Це наймасштабніший злом в історії криптоіндустрії.

Хакери викрали 6,3 млрд доларів з Binance – найбільшої у світі криптовалютної біржі. За оцінками аналітиків, це наймасштабніший злом в історії криптоіндустрії.

Як пише Reuters, американські аналітичні компанії у сфері блокчейну TRM Labs і Chainalysis заявили, що за атакою стоять хакери з Північної Кореї.

За заявою TRM Labs, зловмисники атакували гаманці Binance у 10 різних блокчейнах і вивели основну частину коштів приблизно за 20 хвилин.

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"На підставі переконливих даних, отриманих як у блокчейні, так і за його межами, TRM пов’язує цю атаку з TraderTraitor – елітним північнокорейським хакерським підрозділом", – йдеться в заяві.

Binance повідомила, що у співпраці з партнерами вдалося заморозити частину викрадених активів – на даний момент виявлено близько 3 млрд доларів. Про долю решти 3,3 млрд доларів біржа не згадала, проте співзасновниця компанії І Хе (Yi He) заявила, що біржа покриє "усі збитки, що виникли внаслідок злому".

У Binance також зазначили, що кошти користувачів на депозитах не постраждали, а відновлення можливості виведення активів очікується найближчими 48 годинами.

За даними TRM Labs, низка особливостей цієї атаки збігається з ознаками попередніх зломів, пов’язаних із Північною Кореєю – зокрема, зі злом криптовалютної біржі Bybit у 2025 році, який, за версією Федерального бюро розслідувань США, був організований Пхеньяном.

За попередніми даними, інцидент міг розпочатися зі злому ноутбука, що належить одному з інженерів компанії. Це дозволило зловмиснику отримати доступ до однієї з систем і здійснити несанкціоновані операції з виведення коштів, повідомили в Binance.

За оцінками аналітичної компанії Chainalysis та інших експертів галузі, цей інцидент може стати найбільшою крадіжкою криптовалюти у світі.

Азіатські ринки негайно відреагували на цю новину. Курс біткоїна впав більш ніж на 3%, досягнувши шеститижневого мінімуму в 76 368 доларів, а вартість ефіру знизилася більш ніж на 3% – до двомісячного мінімуму в 2178 доларів. Токен BNB (спочатку запущений як Binance Coin і використовуваний, зокрема, для оплати комісій на платформі Binance) за останню добу подешевшав на 5%, до 709,70 долара, згідно з даними агрегатора CoinGecko.

На платформі Binance, де користувачі можуть купувати, продавати та торгувати цифровими активами, зареєстровано 335 мільйонів осіб по всьому світу. Згідно з річним звітом біржі за 2025 рік, обсяг активів, що перебувають під її управлінням, становив близько 162,8 млрд доларів.

Нагадаємо, ще на початку минулого тижня біткойн піднявся вище 82 000 доларів, відновившись разом з іншими ризиковими активами на тлі зниження цін на нафту.

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