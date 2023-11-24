Біткоїн продовжує дорожчати весь листопад, а сьогодні піднявся вище $38 тис., тим самим оновивши максимум з травня 2022 року.

Найдорожча криптовалюта в світі – біткоїн – перевищила позначку у 38 тисяч доларів за монету. Це є максимумом у котируваннях з травня 2022 року.

За даними ресурсу CoinDesk, вартість біткоїна за останню добу зросла більше, ніж на 6%. Рівно рік тому, 24 листопада, один BTC можна було придбати приблизно за $16 000, тобто річне зростання склало близько 130%.

Провідні альткоїни з топ-10 подорожчали не так сильно, як перша криптовалюта. Ціна Dogecoin (DOGE) піднялася на 1,87%, Ethereum (ETH) – 1,83%, Cardano (ADA) – 1,91%. При цьому ETH за останні сім днів виріс сильніше інших великих монет, за тиждень його ціна збільшилася на 7,17%.

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Біткоїн продовжує дорожчати весь листопад. Минулого разу суттєвий стрибок його курсу спостерігався 9 листопада. Тоді головна криптовалюта в світі оновила 18-місячний максимум і зросла до 36 856 доларів.

Своє стрімке зростання біткоїн почав в жовтні на тлі новин про близьке відкриття спотових криптовалютних ETF – інвестиційного інструменту, який прив'язаний до ціни біткоїна. Менш ніж за місяць курс головної криптовалюти зріс майже на $10 тис.

Обвал біткоїна у 2022 році та відновлення у 2023-му

Варто зауважити, що біткоїн все ще торгується набагато нижче історичних максимумів, встановлених в листопаді 2021 року. Тоді одна монета коштувала понад $69 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис.

Однак нового піку не сталося, а 2022 рік ознаменував собою крах усіх основних діджитал-активів. Але 2023-й став "роком відновлення" для біткоїна. Якщо 1 січня біткоїн коштував $16,5 тис., то станом на сьогодні він вже піднявся вище $38 000.

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