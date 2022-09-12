За минулий тиждень криптовалюта подорожчала на 13%, а її капіталізація досягла $430 млрд.

Найдорожча криптовалюта у світі – Біткоїн - продовжує зростати в ціні після того, як на початку місяця вона обвалилася до локального мінімуму в $18,5 тис.

За даними CoinMarketCap, за минулий тиждень вартість криптовалюти зросла на 13%, і на 3% – за останню добу. Станом на 16:00 за Києвом біткоїн торгується на рівні в $22,4 тис.

Своєю чергою, Ethereum, другий найдорожчий криптоактив, навпаки, за останні 24 години втратив 3%. Втім, "ефір" все одно продовжує демонструвати позитивну динаміку – за минулий тиждень актив подорожчав на 10%.

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Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, окрім біткоїна та ефіру, найбільше "просіли" USDT (-0,2%), XRP (-0,7%) і Cardano (-1,4%). Своєю чергою, Solana, яку називають "вбивцею ефіру", за останню добу подорожчала на 10%.

Нагадаємо, у кінці серпня аналітики попереджали, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для покупки криптовалюта. Зазначалося, що останні зниження є негативним в короткостроковій перспективі, але вказують на можливість покупки біткоїна на початку вересня.

Раніше УНІАН вже розповідав, що на 13-15 вересня цього року заплановано оновлення мережі під назвою "злиття", яке стане важливою віхою в розвитку Ethereum. Очікується, що цей крок зробить мережу швидшою та енергоефективнішою.

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