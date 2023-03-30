За останній місяць Біткоїн подорожчав на 23%, а сьогодні вранці піднявся вище $29 тис., тим самим оновивши максимум з червня 2022 року.

Найдорожча криптовалюта в світі – Біткоїн – вранці 30 березня перевищила позначку в 29 тисяч доларів за монету. Це є максимумом у котируваннях з червня 2022 року.

У верхній точці вартість досягла $29,1 тисячі за монету, додавши за день 3,8 відсотка, після чого за пів години знову повернувся до позначки $28,3 тис. Станом на 14:00 за Києвом, біткоїн торгується на рівні 28,6 тисячі доларів за монету.

Найголовніша в світі криптовалюта підіймається в ціні після різкого падіння на початку цього місяця. Тоді біткоїн вперше з середини січня опустилася до рівня менше ніж 20 тис. доларів.

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Провідні альткоїни з топ-10 подорожчали не так сильно, як перша криптовалюта. Ціна Ethereum за останню добу піднялася на 0,5%, до $1,802 тис., вартість BNB зросла на 0,1%, до $317, Tether – на 0,6%, до $1. Курс Cardano виріс на 0,5%, до $0,378, а ціна Ripple впала на 4,5%, до $0,545.

Падіння біткоїна в 2022: що чекає на криптовалюту в 2023

Варто зауважити, що біткоїн все ще торгується на 60% нижче історичних максимумів, встановлених в листопаді 2021 року. Тоді одна монета коштувала $69 тис. і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис.

Однак нового піку не сталося, а 2022 рік ознаменував собою крах усіх основних діджитал-активів. Разом з тим, багато хто з експертів називає 2023 рік "роком відновлення" для біткоїна. За останній місяць біткоїн вже подорожчав на 23%.

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