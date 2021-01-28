Торік Приватбанк профінансував майже 25 тисяч бізнес-клієнтів на 8,9 мільярда гривень.

Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

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Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що тепер бізнес-клієнти, які підходять під критерії, затверджені постановою Кабміну №1151 від 25.11.2020, зможуть отримувати фінансування в Приватбанку з частковим забезпеченням державними гарантіями.

"Кредитування під державні гарантії можливо буде також поєднувати з фінансуванням по державній програмі "доступні кредити 5-7-9%", за якою Приватбанк видав вже понад 2,3 тисячі кредитів бізнесу, вдвічі випереджаючи наступний банк-лідер", - заявив керівник Дирекції МСБ Приватбанку Євген Заіграєв.

Подати заявку на отримання фінансування з частковим забезпеченням державними гарантіями можна на сайті Приватбанку.

Торік Приватбанк профінансував майже 25 тисяч бізнес-клієнтів на 8,9 мільярда гривень.

Що цьому передувало

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 мільярдів гривень. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

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Автор: УНІАН