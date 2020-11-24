Українські банки за тиждень видали 222 нових кредити в рамках програми "5-7-9" на 324 мільйони гривень.

Українські банки в рамках Державної програми" доступні кредити 5-7-9% " за минулий тиждень надали 222 нових кредити на загальну суму 324 мільярди гривень.

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Як передає прес-служба Міністерства фінансів, всього з моменту старту програми видано 5813 кредитів на загальну суму 13,458 мільярда гривень.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 222 кредити на загальну суму в 324 мільйони гривень. 33% (107 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 31,4% (102 мільйони гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 35,6% (115 мільйонів гривень)", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

3 лютого уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості наявного бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

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Автор: Дмитро Шварц