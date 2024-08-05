Зазначається, що технологічні гіганти втратили мільярди.

Десятки найбільших компаній світу втратили сотні мільярдів доларів через падіння світових фондових ринків у понеділок, 5 серпня. Причиною різкого обвалу стало зростання побоювань щодо ймовірної рецесії в США, через що інвестори почали масово позбавлятися цінних паперів та інших активів.

Видання Bloomberg пише, що фондовий ринок у США відкрився в червоній зоні. На цьому тлі вартість Nvidia та Apple знизилася на 14% та 8% відповідно. Серед лідерів падіння також опинилися Microsoft та Citigroup.

"Зниження вартості акцій Nvidia призведе до втрати близько 358 мільярдів доларів ринкової вартості компанії, тоді як падіння акцій Apple "зітре" 277 мільярдів доларів її ринкової вартості", - зазначають аналітики.

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Рекордне падіння на фондовому ринку Тайваню

Акції компаній, зокрема техногіганта TSMC, показали рекордне падіння - на 8,4%. При цьому основний індекс упав на 1807,21 пункту, що стало найгіршим одноденним падінням, і закрився на позначці 19 830,88 - на найнижчому рівні з 23 квітня.

Найгірший день у Південній Кореї з 2008 року

Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з 2008 року, коли розбушувалася криза. Балансовий фондовий індекс KOSPI завершив торги падінням на 8,8%, що вперше з березня 2020 року. У результаті спрацював захисний механізм і торги зупинилися на 20 хвилин. Найбільші виробники чипів Samsung Electronics та SK Hynix втратили 10,3% та 9,9%.

Що відбувалося в Європі

Ситуація на європейському ринку також була не радісна. Впали акції європейських технологічних і напівпровідникових компаній. Індекс STOXX Tech знизився на 4,1%, що стало найгіршим показником серед секторних індексів.

Акції виробника обладнання для чіпів ASM International впали на 12%, хоча 2 серпня компанія вже втратила 13%. Акції найбільшої компанії ASML впали на 4%, BE Semiconductor і STMicroelectronic - приблизно на 5%.

Фондовий ринок Японії - наймасштабніший обвал за 37 років

5 серпня розпочалося з серйозного удару по фондовому ринку Японії, що спричинило істотне зниження всіх азіатських індексів. Ключовий японський індекс Nikkei до завершення торгів втратив 12,4%. Це стало найбільшим падінням за 37 років - з жовтня 1987 року. У процесі торгів Nikkei падав і зовсім на 4451 пункт, що стало його найбільшим падінням в історії.

Причини падіння фондових ринків

Видання The Economist пише, що світові фондові ринки впали на тлі побоювань глобальної рецесії, що насувається в США, і побоювань, що на штучний інтелект покладаються нереалістично великі надії.

Найбільші коливання були зафіксовані у технологічних гігантів Alphabet, Amazon, Apple, Meta і Microsoft, які активно освоюють ШІ.

Що передувало падінню фондових ринків 5 серпня

2 серпня в США повідомили про несподівано слабкі дані щодо зайнятості, що посилило побоювання щодо майбутньої рецесії. Така ситуація змусила інвесторів скидати акції.

На цьому тлі золото знову різко підскочило в ціні й наблизилося до рекордної позначки. Це сталося на тлі очікувань, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

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