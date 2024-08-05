Інвестори націлились на облігації, очікуючи швидкого скорочення ставок.

В понеділок, 5 серпня, ринки акцій в Азії впали, а облігації зросли, оскільки посилились побоювання, що Сполучені Штати Америки можуть наблизитися до рецесії. Це змусило інвесторів виходити з ризикових активів, одночасно роблячи ставку, що для порятунку зростання знадобиться швидке скорочення ставок за кредитно-грошовими операціями, пише Reuters.

Зазначається, що єна та швейцарський франк різко зросли в міру того, як розгорталися операції з купівлі-продажу, в той час як на деяких біржах в Азії ріст продажів викликав спрацьовування автоматичних вимикачів.

Ф'ючерси на Nasdaq (один з головних бірж США) впали на 2,9%, а ф'ючерси на S&P 500 (акції всіх компаній зі списку торгуються на найбільших американських біржах) – на 1,6%. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 (індекс акцій Європи) впали на 0,8%, а ф'ючерси FTSE (провідний індекс Британської фондової біржі) – на 0,5%.

Відео дня

Японський Nikkei відкрийте нову вкладку і втратив вражаючі 8,0%, досягнувши семимісячного мінімуму, що стало найбільшою втратою за три сесії з часів фінансової кризи 2011 року. Найбільший композитний індекс акцій країн Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI втратив 2,8%.

Водночас китайські "блакитні фішки" показали рідкісний ріст на 0,2%. Дохідність японських 10-річних облігацій впала на 17 базисних пунктів до найнижчого рівня з квітня – 0,785%, оскільки ринки радикально переглянули перспективу чергового підвищення ставки Банком Японії.

Казначейські облігації користувалися попитом, а їхня 10-річна дохідність сягнула 3,723%, що є найнижчим показником з середини 2023 року.

Причини для хвилювання інвесторів

Тривожно слабкий липневий звіт по заробітній платі у США призвів до того, що ринки оцінили ймовірність значного послаблення Федеральним резервом ставок у вересні – на цілих 50 базисних пунктів. Ф'ючерси передбачають зниження облікової ставки на 115 базисних пунктів до 5,25-5,5% цього року, а до кінця 2025 року – близько 3%: "Ми збільшили наші шанси на 12-місячну рецесію на 10 відсоткових пунктів до 25%", - зазначають аналітики Goldman Sachs, хоча вони вважають, що небезпека обмежена тим, наскільки ФРС має Аналітики JPMorgan оцінюючи ймовірність рецесії в США в 50%.

Величезне падіння прибутковості казначейських облігацій також затьмарило звичайну привабливість долара США як валюти-притулку і призвело до падіння приблизно на 1% 2 серпня. У понеділок долар знизився ще на 2,2% проти японської єни, до 143,10, в той час як євро утримувався на рівні 1,0934 долара. Швейцарський франк був основним бенефіціаром втечі від ризиків: курс долара впав на 1% до шестимісячного мінімуму на рівні 0,8495 франка.

Фінансові новини

Раніше УНІАН писав, що несподівано слабкі дані по зайнятості в США, оголошені 2 серпня, посилили побоювання щодо майбутньої рецесії. Це спонукало інвесторів скидати акції і переходити до облігацій.

Золото знову різко підскочило в ціні і наблизилося до останнього рекорду. Це сталося після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

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