У понеділок, 8 квітня, золото досягло нового історичного максимуму.

Вранці 8 квітня, ціни на золото сягнули максимуму в 2353,79 доларів за тройську унцію (дорівнює 480 гранам, а один гран – 64,79891 міліграма), порівняно з приблизно 2000 доларів за унцію в середині лютого, повідомляє Financial Times.

"У понеділок золото досягло нового історичного максимуму, продовжуючи зростання минулого місяця, оскільки інвестори реагують на сигнали про те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки цього року, навіть якщо інфляція залишається вищою за ціль Центробанку США", – йдеться в повідомлені.

Аналітики пояснюють, що актив також зріс на фоні побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході та попиту з боку центральних банків і китайських споживачів.

Відео дня

Ціни на золото – що відомо

3 квітня повідомлялося, що вартість золота досягла рекордного на той момент рівня в 2288 доларів США під час сесії. Експерти тоді зауважували, що ціни на цей дорогоцінний метал продовжують демонструвати рекордне зростання через побоювання зростання інфляції, яка збільшила попит на золото як інструменту страхування.

Попри те, що золото активно користується попитом у всьому світі, українські інвестори не поспішають підтримувати цей тренд. Про причини цього ви можете прочитати у нашому новому матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: