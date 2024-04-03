Ціни на золото продовжують демонструвати рекордне зростання через побоювання зростання інфляції, яка збільшила попит на золото як інструменту страхування. Вартість спотового золота зросла на 0,2% до 2283,76 доларів США за унцію і досягла рекордного рівня в 2288,09 доларів США під час сесії, повідомляє Reuters.
"Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру, через що ігнорується зростання прибутковості американських облігацій та перспективи того, що ФРС (Федеральна резервна система США – УНІАН) не знизить ставки в червні", – зазначив старший аналітик City Index Метт Сімпсон.
Золото, яке використовується для захисту від інфляції під час політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.
"Наразі золото відчуває, що інфляція є більше рушійною змінною, ніж процентні ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали", – відмітив аналітик Marex Едвард Меїр.
Крім того, зросла також ціна на срібло на 1% до 26,36 доларів за унцію. Платина зросла на 0,9% до 926,80 доларів, а паладій подорожчав на 0,8% до 1011,62 доларів.
Золото – останні новини
1 квітня повідомлялося, що ціни на золото підскочили до 2265,73 дол за унцію. Тоді серед причин експерти називали військові дії в Україні та на Близькому Сході.
Попри те, що попит на дорогоцінні метали б’є рекорди у світі, українські інвестори ними не дуже цікавляться. Аналітики вважають, що українські інвестори не дуже зацікавлені у золоті, адже в нас є інші інструменти з більшою прибутковістю.