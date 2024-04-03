Удари українських дронів по російським нафтопереробним заводам впливають на популярність золота.

Ціни на золото продовжують демонструвати рекордне зростання через побоювання зростання інфляції, яка збільшила попит на золото як інструменту страхування. Вартість спотового золота зросла на 0,2% до 2283,76 доларів США за унцію і досягла рекордного рівня в 2288,09 доларів США під час сесії, повідомляє Reuters.

"Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру, через що ігнорується зростання прибутковості американських облігацій та перспективи того, що ФРС (Федеральна резервна система США – УНІАН) не знизить ставки в червні", – зазначив старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Золото, яке використовується для захисту від інфляції під час політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.

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"Наразі золото відчуває, що інфляція є більше рушійною змінною, ніж процентні ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали", – відмітив аналітик Marex Едвард Меїр.

Крім того, зросла також ціна на срібло на 1% до 26,36 доларів за унцію. Платина зросла на 0,9% до 926,80 доларів, а паладій подорожчав на 0,8% до 1011,62 доларів.

Золото – останні новини

1 квітня повідомлялося, що ціни на золото підскочили до 2265,73 дол за унцію. Тоді серед причин експерти називали військові дії в Україні та на Близькому Сході.

Попри те, що попит на дорогоцінні метали б’є рекорди у світі, українські інвестори ними не дуже цікавляться. Аналітики вважають, що українські інвестори не дуже зацікавлені у золоті, адже в нас є інші інструменти з більшою прибутковістю.

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