Значна частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово захоплених землях України, зазначив голова Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ціни на м’ясо в Україні значно зросли через те, що більшість великих сільськогосподарських підприємств опинились у зоні бойових дій.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook, за підсумками зустрічі з Асоціацією "М’ясної галузі" України.

За його словами, на зустрічі обговорювались питання щодо зростання цін на м’ясо, розблокування імпорту генетики свиней та подальшого стимулювання розвитку м’ясної галузі.

"На жаль, в м’ясній галузі і галузі свинарства України склалася критична ситуація, яка впливає на основу національної продовольчої безпеки України в період війни", - повідомив він.

Гетманцев зазначив, що внаслідок військової агресії Росії суттєва частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ("АПК-Інвест", Агрокомбінат "Слобожанський", "М’ясокомбінат М'ясний", "Салтівський м’ясокомбінат", Східно-Український мʼясокомбінат та інші).

"Усі пропозиції будуть взяті до уваги в роботі над планом відновлення України", - уточнив голова комітету.

Крім того, представникам Асоціації також запропонована можливість складення переліку фахових пропозицій щодо розв'язання актуальних проблем.

Нагадаємо, у травні в Україні середня ціна на свинину в мережах роздрібної торгівлі закріпилася на рівні 132,5 грн/кг, що на 1,2% дорожче, ніж місяцем раніше.

Як зазначили аналітики, середні роздрібні ціни на інші види м’яса (яловичина, курятина, індичатина) у травні залишилися на рівні попереднього місяця, проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року здороження склало 10-27%.

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