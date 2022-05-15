Кілограм свинячої грудинки подорожчав майже на 8 грн.

В Україні у травні у порівнянні з минулим місяцем змінилися ціни на м'ясо.

За даними сайту "Мінфін", куряча гомілка подорожчала з 62,90 грн/кг до 64,90 грн/кг, куряче філе - з 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг. А куряче стегно навпаки подешевшало - з 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг.

Майже на 8 грн подорожчав кілограм свинячої грудинки - наразі коштує в середньому 117,45 грн. Подорожчав також і свинячий ошийок - з 158,94 грн/кг до 162,44 грн/кг. Майже не змінились ціни на свинячі лопатку і шашлик - коштують в середньому 117,45 грн/кг і 144,50 грн/кг відповідно. А ціни на підчеревину знизились з 118,74 грн/кг до 114,45 грн/кг, на свинячі ребра - з 123,39 грн/кг до 117,50 грн/кг.

Разом з тим кілограм гуляшу з яловичини подорожчав з 242,28 грн до 247,45 грн. Яловичі ребра в ціні не змінились і коштують 160 грн/кг.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, м'ясо подорожчало на 15%.

Варто зазначити, що у березні в українських супермаркетах середня ціна кілограма свинини становила 130,6 грн у порівнянні з 131,7 грн/кг у лютому.

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