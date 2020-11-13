Також зафіксовано скорочення кількості покупок в півтора раза.

В ході останнього розпродажу українці витратили в інтернет-магазині AliExpress 7,8 мільйона доларів, що вдвічі менше за показник минулого року.

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Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

За даними статистики "Приватбанку", за підсумками традиційного "Дня Холостяка" 11 листопада на AliExpress клієнти "ПриватБанку" сплатили картками покупки на суму 7,8 мільйона доларів, минулого року на аналогічному розпродажі українці витратили 16 мільйонів доларів.

Зазначається, що при цьому у півтора раза зменшилася кількість покупок: клієнти "Приватбанку" у 2020 році сплатили 470 тисяч покупок, а минулого року – 856 тисяч.

Середня сума купленого на розпродажі товару майже не змінилася: в цьому році вона становила 16 доларів, а минулого року вона становила 18 доларів. А ось вартість найдорожчої покупки в цьому році склала 7200 доларів, а у 2019 році – лише 2800 доларів.

Довідка УНІАН

AliExpress - глобальна віртуальна (знаходиться в мережі Інтернет) торгова площадка, що надає можливість купувати товари виробників з різних країн.

Товари на майданчику продаються в роздріб і дрібним оптом.

Інформація про товари автоматично перекладається на різні мови.

Належить компанії Alibaba Group, яка також володіє такими популярними китайськими ресурсами, як Alibaba.com, Taobao.com.

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Автор: Богдан Слуцький