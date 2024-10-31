За проголосували 247 народних депутатів.

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект Державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що дане рішення підтримало 247 депутатів.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", - зазначив Железняк.

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Як повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пріоритетом кошторису наступного року буде безпека й оборона.

"Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на ці потреби буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Бюджет-2025 – що відомо

Раніше УНІАН писав, що 30 жовтня 2024 року при розгляді проекту бюджету на наступний рік парламент проголосував за поправку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам.

Окрім того, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що всі соціальні виплати у 2025 році будуть профінансовані з державного бюджету України. При цьому підвищувати мінімальну зарплату наступного року немає можливостей.

Як йдеться у статті УНІАН, проект держбюджету-2025 передбачає зростання ВВП на 2,7%, інфляцію на рівні 9,5% за рік та курс долара у 45 грн/дол. Урядовці прогнозують підвищення середньої заробітної плати з нинішніх 20 581 гривень до 24 389 гривень у 2025 році.

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